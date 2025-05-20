Москвичи получат возможность приоритетной парковки возле дома на ряде улиц

Этим летом в Москве в десять раз увеличится количество участков улиц, где стоимость парковки будет зависеть от загруженности и варьироваться от 0 до 800 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В этом году новые участки улиц станут частью зоны резидентных разрешений в три этапа: 20 июня, 15 августа и 3 октября. Местные жители получат приоритет при парковке рядом с домом. Это сократит время на поиск свободных мест, так как они будут освобождаться быстрее.

С 20 июня еще на 58 улицах Москвы стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости мест. Прогноз загруженности и цену можно смотреть в приложении «Парковки России».

До этого сообщалось, что в четырех городах Московской области начнут функционировать платные парковки. Всего будет организовано более 700 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 12 городских улицах.

С 20 мая платные парковки запустят в Люберцах и Дзержинском, а в конце мая – в Красногорске и Подольске.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.