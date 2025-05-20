«Молодец Мишка»: Бабкина впервые высказалась об УДО Ефремова

Надежда Бабкина заявила, что позовет Михаила Ефремова в постановки своего театра

Народная артистка РФ Надежда Бабкина, которая сейчас занимает должность директора Московского государственного академического театра «Русская песня», заявила, что позовет актера Михаила Ефремова в свои постановки. Об этом она рассказала в беседе с Aif.ru.

«Приглашу Мишу. Никто не застрахован от ошибок. Никто. Я не из тех, которые будут затаптывать человека. Наоборот. Я протяну ему руку помощи», — заявила артистка.

Бабкина добавила, что положительно отреагировала на освобождение Ефремова по УДО.

«Думаю, молодец Мишка, сдержался. Значит, вел себя достойно. Эмоции у меня хорошие», — поделилась она.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

Ранее «синий» россиянин устроил огненное шоу на авто и попал на видео.