На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Молодец Мишка»: Бабкина впервые высказалась об УДО Ефремова

Надежда Бабкина заявила, что позовет Михаила Ефремова в постановки своего театра
close
Владимир Астапкович/Алексей Майшев/РИА Новости

Народная артистка РФ Надежда Бабкина, которая сейчас занимает должность директора Московского государственного академического театра «Русская песня», заявила, что позовет актера Михаила Ефремова в свои постановки. Об этом она рассказала в беседе с Aif.ru.

«Приглашу Мишу. Никто не застрахован от ошибок. Никто. Я не из тех, которые будут затаптывать человека. Наоборот. Я протяну ему руку помощи», — заявила артистка.

Бабкина добавила, что положительно отреагировала на освобождение Ефремова по УДО.

«Думаю, молодец Мишка, сдержался. Значит, вел себя достойно. Эмоции у меня хорошие», — поделилась она.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

Ранее «синий» россиянин устроил огненное шоу на авто и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами