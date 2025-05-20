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«Синий» россиянин устроил огненное шоу на авто и попал на видео

В Магнитогорске россиянин на камеру показал огненное шоу на китайской иномарке

В Магнитогорске мужчина едва не сгорел в китайском автомобиле марки SWM во время движения. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Синий» водитель на синей китайской иномарке устроил огненное шоу в Магнитогорске. Около 11 утра на улице Вокзальной мужчина пытался на скорости войти в разворот, но не рассчитал угол и снес оградительные столбики и дорожный знак. Железяки пробили бак. Автомобиль и вытекшее топливо тут же полыхнули», — говорится в публикации.

В итоге водитель смог выбраться из автомобиля, ему помогли очевидцы. Автомобилист получил ожоги, а его SWM G01 сгорел.

До этого на внешней стороне Садового кольца перекрыли проезд автомобилей из-за пожара.

«В районе Большой Сухаревской пл., д. 3 произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Ранее сотни автомобилей уничтожил пожар в Германии.

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