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Видео: в Москве подростки катались по дворам на транспорте, сделанном из дивана и самоката

Baza: в Москве заметили электродиванокат, собранный из дивана и самокатов
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Москве подростки собрали транспорт из электросамокатов и дивана и катались на нем по дворам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Уж слишком комфортное средство передвижения увидели на Пулковской улице. По словам очевидцев, кто-то выкинул диван, но его вовремя заметили подростки», — говорится в сообщении.

По информации канала, школьники поставили диван на несколько электросамокатов и посадили на транспорт девушку, после чего начали движение.

На опубликованных в сети кадрах видно, как школьники едут по двору на собранном транспорте, при этом «электродиванокат» застревает на дороге.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае пассажирка с ножом устроила разборки в автобусе. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с ножом в руках кричит, при этом пассажир пытается отобрать у нее холодное оружие. После инцидента краснодарку высадили на остановке в Славянске.

Ранее туляк оголился на проезжей части и попал на видео.

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