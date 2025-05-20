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Видео: в Сочи Toyota сбила ребенка, бежавшего на детскую площадку

Mash: в Сочи машина сбила ребенка, который бежал на детскую площадку

В Сочи автомобиль сбил четырехлетнего ребенка, который бежал на детскую площадку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Четырехлетнего мальчика увезли в больницу. Предварительно, водитель Toyota не заметил его из-за припаркованной возле подъезда машины», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» опубликовал записи с уличной камеры. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. На записи также видно, как мальчик отлетает в сторону.

Также сообщается, что инцидент произошел на улице Тепличной 17 мая. В момент ДТП за рулем иномарки была 39-летняя женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого певица Милана Хаметова попала в ДТП на дороге из Красноярска в Кемерово. Основной удар пришелся на автомобиль, в котором ехали ее танцоры и звукорежиссер. Водитель, который вез певицу, успел увернуться.

Ранее на МКАД автобус с пассажирами попал в ДТП из-за иномарки.

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