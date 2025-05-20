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Видео: на МКАД автобус с пассажирами попал в ДТП из-за иномарки

На МКАД иномарка протаранила автобус с пассажирами и попала на видео

На МКАД иномарка протаранила пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему приоритет автобусу», — цитирует Telegram-канал сообщение Дептранса.

Также РИА Новости со ссылкой на Мосгортранс отмечает, что сейчас водителю автобуса оказывается медицинская помощь. Авария произошла в 10:22 утра на 68-м километре МКАД.

На опубликованных кадрах видно, что в результате ДТП оба транспортных средства серьезно пострадали.

До этого сообщалось, что на юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

Ранее российский турист на Филиппинах пострадал от раскрывшейся подушки безопасности при ДТП.

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