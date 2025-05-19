Назван самый надежный автомобиль Mazda

Кроссовер Mazda CX-5 оказался самым надежным среди автомобилей японской марки, которые были выпущены за последние 10 лет. Об этом сообщает портал Hotcars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal.

Так, Mazda CX-5 оказался самым надежным среднеразмерным кроссовером. Он получил 4,5 балла из пяти возможных.

По данным специалистов, собственники Mazda CX-5 тратят на техническое обслуживание в среднем $447, или 36,1 тыс. рублей в год по текущему курсу, тогда как средний показатель по всему сегменту среднеразмерных кроссоверов составляет $573, или 46,3 тыс. рублей. Кроме того, вероятность серьезного ремонта Mazda CX-5 составляет всего 8% против средних 13%.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.