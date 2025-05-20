В Китае выпустят конкурента внедорожника Mercedes-Benz G-Class

Генеральный директор дочерней марки Chery iCar Су Джун опубликовал первый снимок нового внедорожника V27. По его словам, новинку в соцсетях уже прозвали «китайским G-классом», сообщает carnewschina.com.

Внедорожник длиной 4900 мм получил угловатый силуэт, крупные бамперы и широкие колесные арки, круглые фары в духе модели Defender и колесные диски черного цвета. На задней двери установлен спойлер.

Автомобиль получит гибридную силовую установку, где 1,5-литровый турбомотор будет играть роль генератора электроэнергии. Ориентировочная стоимость — от 200 до 250 тыс. юаней (2,2−2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

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