На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия перестала массово скупать китайские автомобили

Россия перестала быть крупнейшим рынком экспорта для авто из Китая
close
Рамиль Ситдиков

Россия утратила статус крупнейшего рынка экспорта китайских автомобилей в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую таможню.

«За месяц поставки легковых авто в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2% — до $507,1 млн», — передает издание.

При этом в прошлом месяце показатель был на уровне рекордных $605 млн.

Крупнейшим рынком экспорта китайских автомобилей оказалась Бразилия с показателем в $597,7 млн. За ней следуют Бельгия и Мексика. Поставки китайских автомобилей в США просели на треть и опустились до $116,6 млн.

До этого сообщалось, что по итогам апреля авторынок Казахстана вырос на 36%.

Согласно данным аналитиков, за месяц в стране реализовали 19,2 тыс. новых автомобилей, что на 35,9% больше, чем год назад. В КАО заявили, что рост сопровождается укреплением позиций автомобилей местного производства производства.

Среди лидеров рынка Казахстана оказались марки Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery и Jetour.

Ранее рынок подержанных автомобилей в РФ сильно вырос на фоне сезонного спроса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами