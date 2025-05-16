Казахстанский авторынок снова вырос

По итогам апреля авторынок Казахстана вырос на 36%. Об этом сообщает «Казахстанский автомобильный союз» (КАО).

Согласно данным аналитиков, за месяц в стране реализовали 19,2 тыс. новых автомобилей, что на 35,9% больше, чем год назад. В КАО заявили, что рост сопровождается укреплением позиций автомобилей местного производства производства.

Среди лидеров рынка Казахстана оказались марки Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery и Jetour.

В КАО добавили, что за последние четыре месяца в Казахстане реализовали 66 тыс. новых авто, что на 23,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

До этого сообщалось, что на российском авторынке доля глобальных брендов сократилась в 10 раз.

«За последние 4 года доля глобальных брендов (без учета китайских) на российском авторынке сократилась примерно в 10 раз. Если в начале 2021 года на них приходилось 69% рынка, то сейчас лишь 7%», — рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он добавил, что больше половины рынка (54%) заняли марки из КНР.

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