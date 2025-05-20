Рынок подержанных автомобилей в РФ сильно вырос на фоне сезонного спроса

«Ъ»: продажи подержанных автомобилей в России в апреле выросли на 14%

В России продажи подержанных легковых автомобилей в апреле выросли относительно марта на 13,7%, до 509,67 тыс. штук, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Автостат». Это произошло на фоне сезонного спроса и снижения цен.

«Если смотреть по году, апрель — всегда один из лучших месяцев», — сказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Стимулировало продажи и снижение цен. Согласно «Автостату», средняя стоимость подержанного автомобиля в России в апреле год к году снизилась на 0,6%, или 9,5 тыс. рублей, до 1,47 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в мае упадут на 20%.