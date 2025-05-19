В Иркутске жестокая драка водителей на проезжей части попала на видео

В Иркутске водители автобусов устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Сводка».

«Драка водителей автобусов на Сквере Имени Кирова. Один снес другому зеркало. UPD: Сотрудники полиции проверяют информацию о конфликте водителей автобусов, о котором сообщается в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин ударяют друг друга на проезжей части, при этом рядом лежат осколки. На записи также заметно, как возле конфликтующих стоят припаркованные пассажирские автобусы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личности конфликтующих.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае в городе Ейске голые женщины пели гимн России, высунувшись из люка автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голые женщины высунулись из люка автомобиля и поют гимн, при этом размахивают руками.

Ранее в ХМАО школьник поджигал машины с наклейками, посвященными Дню Победы.