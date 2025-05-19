В ХМАО школьник поджигал машины с наклейками, посвященными Дню Победы

В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Нефтеюганске школьник поджег четыре автомобиля с наклейками, посвященными Дню Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Школьник из Нефтеюганска несколько часов искал по городу машины с наклейками, посвященными Дню Победы, чтобы поджечь их. Сделать это его убедили мошенники, угрожая арестом его матери и сестры», — говорится в сообщении.

По информации канала, 14 мая мошенники позвонили 16-летнему подростку и представились завучем школы, что помогло нарушителям получить паспортные данные школьника. После этого подростку позвонили якобы из Росфинмониторинга и сообщили, что мошенники получили доступ к счетам его матери и сестры. Далее злоумышленники заставили школьника перевести с карточки матери 200 тыс. рублей, а затем — убедили подростка искать автомобили с георгиевскими ленточками и наклейками, посвященными Дню Победы, и поджигать машины.

За несколько часов школьник нашел и поджег четыре иномарки. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка.

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