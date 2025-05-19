Массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве перекрыли движение из-за массового ДТП

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 48 км МКАД (в районе съезда №48) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Уфе от автобуса оторвалось колесо, покатилось по проезжей части и повредило три автомобиля. Колесо остановилось после того, как выкатилось на встречную полосу и врезалось в почтовый фургон УАЗ.

Ранее в Москве автобус протащил по дороге бизнес-такси, это попало на видео.