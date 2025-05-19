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«Жестокий наезд»: в Чувашии водитель на Toyota влетел в людей на переходе

В Чувашии на видео попало, как пешеходы отлетели от удара Toyota

В Чувашии водитель на Toyota сбил трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Момент жесткого наезда на пешеходов в Чувашии попал на запись камеры наблюдения. В Кугесях водитель «Тойоты» решил, что на красный можно и на полном ходу сбил 3 человек, которые переходили дорогу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как Toyota врезается в людей, которые идут по пешеходному переходу. От удара пешеходы отлетают в сторону. На записи также видно, что в момент ДТП мимо проезжал патрульный автомобиль, который остановился.

По информации источника, три человека, в том числе несовершеннолетний, получили тяжелые травмы, сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители работают с водителем Toyota.

До этого сообщалось, что в Приморском крае крановщик катал мужчину на строительной технике.

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