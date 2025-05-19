«Как ты там очутился?»: в Ростове-на-Дону котенок забрался в решетку радиатора Lada Granta

В Ростове-на-Дону на видео попал котенок, забравшийся в решетку радиатора Lada

В Ростове-на-Дону котенок забрался в решетку радиатора автомобиля Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Вот такого милого «зайца» в решетке радиатора «Гранты» заметили пешеходы на Западном в Ростове. Хвостатого и упитанного освободили. Куда ехал – не признался, а потом и вовсе убежал по своим делам», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что котенок сидит за решеткой радиатора. Далее на записи заметно, что животное уже освободили. Автор видео спросил у котенка, как он там «очутился».

До этого сообщалось, что в Приморском крае крановщик катал мужчину на строительной технике. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина лежит на платформе, зафиксированной на кране. При этом строительная техника раскачивает приморца.

Кроме того, в Москве грузовой автомобиль «КамАЗ» врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся.

Ранее сообщалось, что Лефортовский тоннель в Москве перекрыли из-за загоревшегося автомобиля.