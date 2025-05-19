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Приморец катался в воздухе на огромном строительном кране, и это попало на видео

Mash: крановщик покатал друга на огромной качели в Приморье

В Приморском крае крановщик катал мужчину на строительной технике. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«В Соловей Ключе на улице Уютной идет стройка. В перерывах рабочие развлекаются, как могут — поднимаются на большую высоту (значительно выше ближайших домов) и болтаются в воздухе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина лежит на платформе, зафиксированной на кране. При этом строительная техника раскачивает приморца.

До этого сообщалось, что в Москве грузовой автомобиль «КамАЗ» врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся. Судя по видео, машина лежит на боку. Во время ДТП грузовик снес фонарный столб. Песок засыпал тротуар перед остановкой. У самой машины сильно повреждена кабина водителя.

Кроме того, в Раменском районе Подмосковья в ДТП с автобусом пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее на видео попало, как в Москве курьер взлетел в воздух после наезда автомобиля.

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