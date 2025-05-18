Лефортовский тоннель в Москве перекрыли из-за загоревшегося автомобиля

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Лефортовском тоннеле (ПК23+20,50 км) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение затруднено на 1,2 км. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее в Москве автобус протащил по дороге бизнес-такси, это попало на видео.