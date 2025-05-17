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В Подмосковье автобус с пассажирами врезался в грузовик и легковушку

В Подмосковье столкнулись автобус, грузовик и легковушка, пострадали 13 человек

В Раменском районе Подмосковья в ДТП с автобусом пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает в Telegram-канале областная прокуратура.

По ее данным, около 15:00 на 36-м км трассы М-5 «Урал» грузовик столкнулся с легковым автомобилем Kia Sportage, когда водители обеих машин остановились для установки аварийных знаков. В этот момент в них въехал рейсовый автобус.

В управлении СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ).

Днем в Подмосковье произошла еще одна крупная авария — столкнулись грузовик и микроавтобус. Это случилось около 14:20 на 67-м км автодороги М-8 «Холмогоры». При этом два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на видео попало, как в Москве курьер взлетел в воздух после наезда автомобиля.

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