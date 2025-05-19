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Новые Renault Arkana появились у российских дилеров

В России возобновили продажи кроссоверов Renault Arkana от 2,7 млн рублей
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Renault

В России в продаже появились новые кроссоверы Renault Arkana по цене от 2,7 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

«Автомобили представлены в комплектации Drive с 1,6-литровым 114-сильным атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом. У более дорогих машин стоимостью от 2,9 млн рублей комплектация называется Prime — ей положены 150-сильный турбомотор 1.3 в связке с японским вариатором CVT-8 от Jatco и полным приводом», сообщает портал.

Отмечается, что все автомобили 2021-2022 годов выпуска. Модель производилась на заводе Renault в Москве.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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