Многодетным россиянам предложили платить повышенные зарплаты

В России нужно ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей, так как в таких семьях затраты значительно выше, чем в остальных. С таким предложением первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила в пресс-центре НСН.

Буцкая заявила, что первой эту идею озвучила многодетная российская мама, которая обратила внимание депутатов на то, что размер зарплаты в зависимости от количества детей не меняется и предложила это изменить.

«Я считаю, что это справедливый подход, — заявила парламентарий. — Учитывая те меры, которые работодатели уже используют для поддержки семей, можно рассмотреть повышенные зарплаты для многодетных родителей».

Буцкая назвала многодетных родителей лучшими работниками, но только если им предоставить все необходимые условия.

До этого в ВШЭ предложили ввести субсидирование билетов на самолеты для многодетных семей. Кроме того, на прошлой неделе в правительстве РФ поддержали расширение законопроекта о запрете увольнять единственного кормильца в многодетной семье.

Ранее сообщалось, что в российском регионе многодетные получат полмиллиона рублей на жилье.