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Названы 4 минуса кроссовера Nissan Pathfinder третьего поколения

«За рулем» перечислил 4 недостатка Nissan Pathfinder третьего поколения
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного внедорожника Nissan Pathfinder третьего поколения. При покупке следует обратить внимание на подвеску машины.

«В ходовой части слабыми являются шаровые опоры, требующие ревизии раз в 80-90 тысяч км. У многих Патфайндеров часто стучит рулевая рейка. Но с ремонтом можно и повременить — это конструктивная особенность», — сказал эксперт.

Кроме того, жесткий пластик салона скрепит на кочках, а декоративные элементы быстро теряют товарный вид.

На рынке есть машины с трехлитровым дизелем мощностью 231 л.с. Также встречаются экземпляры с бензиновым V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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