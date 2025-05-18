Россиянам рассказали, как продлить ресурс двигателя автомобиля

Двигатель автомобиля прослужит долго, если своевременно проводить техобслуживание. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Константин Лигачев. Особое внимание надо уделить маслу.

«Масло должно быть качественным, желательно той марки и маркировки, которая рекомендована заводом-изготовителем», – отметил собеседник агентства.

Кроме того, в автомобиль необходимо заливать качественный бензин, обращая внимание на рекомендации автобренда.

Также, чтобы продлить жизненный цикл мотора, необходимо перейти на спокойный режим езды, без резких стартов и «турборежимов.

До этого директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин заявил, что отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора».

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

По словам специалиста, запах, дым при открытии горловины клапанной крышки головки блока являются показателями, что двигатель начал «есть» масло.

Ранее россиянам рассказали, какое моторное масло выбрать при плохом бензине.