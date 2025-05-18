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В России выставили на продажу автодом Changan

В России продают автодом Changan за 8,4 млн рублей
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Changan

В России продают автодом на базе пикапа Changan Hunter Plus, сообщает «Авто.ру». Цена автомобиля — 8,4 млн рублей.

«Жилой модуль рассчитан на четырех человек. В кемпере есть варочная панель, раковина, холодильник, микроволновка, стиральная машина, санузел и душ. Установлен климат-контроль, а управление оборудованием реализовано через тачскрин. Для вещей встроены многочисленные ящики», — говорится в сообщении портала.

Автомобиль оснащается 226-сильным 2,0-литровым турбодвигателем, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Привод у машины полный.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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