Названа дата премьеры лифтбэка Hongqi H6 в России

Премьера китайского лифтбэка Hongqi H6 на российском рынке состоится 3 июня 2025 года, сообщает Motor.

На лифтбэк Hongqi H6 со спортивным дизайном кузова, двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификационный документ позволяет вести массовые поставки машин и начать официальные продажи.

В список оснащения войдет активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая анализирует данные о дорожном покрытии и динамике автомобиля и адаптирует настройки каждые две миллисекунды.

По предварительным данным, новый лифтбэк Hongqi H6 будет стоить на российском рынке пять миллионов рублей.

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Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

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