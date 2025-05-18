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Названа дата премьеры лифтбэка Hongqi H6 в России

Российская премьера лифтбэка Hongqi H6 состоится 3 июня
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Hongqi

Премьера китайского лифтбэка Hongqi H6 на российском рынке состоится 3 июня 2025 года, сообщает Motor.

На лифтбэк Hongqi H6 со спортивным дизайном кузова, двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификационный документ позволяет вести массовые поставки машин и начать официальные продажи.

В список оснащения войдет активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая анализирует данные о дорожном покрытии и динамике автомобиля и адаптирует настройки каждые две миллисекунды.

По предварительным данным, новый лифтбэк Hongqi H6 будет стоить на российском рынке пять миллионов рублей.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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