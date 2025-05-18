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В России начались продажи седанов Toyota Vios за 2,4 млн рублей

Новый седан Toyota Vios стал доступен в России от 2,4 млн рублей
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Toyota

На российском рынке начались продажи новых седанов Toyota Vios по цене от 2,4 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня». Официальные поставки модели в РФ не осуществляются, автомобили завозят частные продавцы.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым 109-сильным атмосферным двигателем, работающим в паре с классической автоматической коробкой передач. Привод только передний.

В комплектацию Toyota Vios входят кондиционер, подогрев и электрорегулировка зеркал, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, центральный замок, электростеклоподъемники во всех дверях и функция запуска двигателя с кнопки.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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