Россиянам назвали самые популярные иномарки с пробегом в России

«Автостат»: седан Kia Optima стал самой популярной иномаркой с пробегом в РФ

В России самой популярной подержанной иномаркой по цене до 2 млн рублей является семилетняя Kia Optima. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенное исследование.

Среди более возрастных машин наиболее распространены восьмилетние Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Mazda 6 и Volkswagen Passat. Среди «молодых» автомобилей в сегменте около 2 млн рублей лидерство за пятилетней Skoda Octavia и шестилетней Hyundai Sonata.

В апреле 2025 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 1,5 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.