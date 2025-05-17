На видео попал момент тарана полицейской машины в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попал момент тарана полицейской машины

В Кстово Нижегородской области на видео попал момент столкновения легковой машины с полицейским фургоном, в результате которого «Газель» опрокинулась. Видеозапись публикует Telegram-канал Ni Mash.

«На кадрах видно, что полицейская «Газель» ехала через перекрёсток на красный сигнал светофора с включёнными спецсигналами. Следком уже возбудил уголовное дело», — отмечается в публикации.

Авария произошла в ночь на субботу на автодороге «Кстово — Нижний Новгород». Одному из пассажиров легковой машины выжить не удалось, уточняется в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир служебного автомобиля, а также водитель и пассажир отечественного авто получили телесные повреждения», — отмечается в сообщении регионального Следкома.

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