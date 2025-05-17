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Московским водителям напомнили о перекрытии Садового кольца в субботу

В Москве 17 мая перекрыто Садовое кольцо
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Telegram-канал «No Limits»

В Москве 17 мая перекрыто движение автомобилей на Садовом кольце из-за велофестиваля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«До окончания мероприятия на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны», — отмечается в сообщении.

Также с 13:30 до окончания мероприятия будет закрыто движение на Плющихе и улице Еланского. На Зубовской улице, Большой Пироговской и в проезде Девичьего Поля будет закрыто движение до 20 часов.

В связи с перекрытиями невозможно подъехать к парку Горького, ТЦ «Атриум», театру Сатиры, Смоленскому пассажу, ТРЦ «Павелецкая Плаза», сообщили в Дептрансе. Гражданам рекомендовали пользоваться метро для проезда.

Ранее стало известно, что Минтранс ускорит проверку автомобилей на границе.

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