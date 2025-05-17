«Избил до инсульта»: в Барнауле задержали мужчину, напавшего на водителя автобуса после ДТП

В Барнауле мужчина до инсульта избил водителя автобуса после ДТП

В Барнауле после оформления ДТП водитель легкового автомобиля жестоко избил водителя автобуса, сообщает «Толк».

«Один из участников ДТП жестоко избил другого водителя, что привело к резкому ухудшению здоровья пострадавшего — у мужчины, по имеющейся информации, произошел инсульт», — отмечается в публикации.

Представитель транспортной компании рассказал изданию, что авария произошла утром 16 мая, в городской автобус, ехавший по главной дороге, врезался легковой автомобиль. Водитель легковой машины был несогласен с тем, что должен был уступить дорогу, и после оформления ДТП избил водителя автобуса.

Полицейские задержали нападавшего, уточняется в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили и задержали инициатора конфликта — местного жителя 1992 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — отмечается в сообщении.

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