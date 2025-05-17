На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Избил до инсульта»: в Барнауле задержали мужчину, напавшего на водителя автобуса после ДТП

В Барнауле мужчина до инсульта избил водителя автобуса после ДТП
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Барнауле после оформления ДТП водитель легкового автомобиля жестоко избил водителя автобуса, сообщает «Толк».

«Один из участников ДТП жестоко избил другого водителя, что привело к резкому ухудшению здоровья пострадавшего — у мужчины, по имеющейся информации, произошел инсульт», — отмечается в публикации.

Представитель транспортной компании рассказал изданию, что авария произошла утром 16 мая, в городской автобус, ехавший по главной дороге, врезался легковой автомобиль. Водитель легковой машины был несогласен с тем, что должен был уступить дорогу, и после оформления ДТП избил водителя автобуса.

Полицейские задержали нападавшего, уточняется в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили и задержали инициатора конфликта — местного жителя 1992 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — отмечается в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель наткнулся на трех акул во дворе дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами