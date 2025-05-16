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Россияне отказались от дорогих автомобилей в пользу мотоциклов

«Ъ»: мотоциклы заменили россиянам дорогие автомобили
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Damitha Rukshan/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали пересаживаться с дорогих автомобилей на более доступные мотоциклы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание напомнило, что в первом квартале 2025-го продажи новых мотоциклов подскочили почти на 50% год к году. При этом рост спроса на такой транспорт растет уже более двух лет.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что бюджетные модели мотоциклов стали полноценной заменой машинам для многих россиян. Директор направления «Авилон мото» Станислав Карбачинский же считает, что тенденция вызвана подорожанием автомобилей.

«Многие из тех, кто планировал заменить автомобиль в этом году, по ряду причин, в том числе из-за роста цен, выберут мотоциклы»,— считает он.

Руководитель направления «Рольф мото» Илья Привезенцев, в свою очередь, заявил, что россияне изменили свое восприятие мотоцикла — этот транспорт стал не просто заменой автомобиля, но и достойным сочетанием мобильности, доступности и свободы передвижения.

До этого в Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района.

«Жители Патриарших открыли сбор подписей под заявлением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой полностью запретить самокаты и мопеды на территории района, а также мотоциклы — с 21:00 до 8:00», — сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее ДТП с мотоциклом парализовало движение на МКАД.

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