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В Иркутской области дворник сделал мощный кульбит в воздухе после удара авто

В Иркутской области на видео попал жестокий кульбит дворника после ДТП

В городе Саянске Иркутской области автомобиль сбил дворника. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

«В Саянске сбили мужчину, переходившего дорогу вне перехода. Дворник попал под машину, когда шел через проезжую часть в неположенном месте. Его не заметили — оказался в слепой зоне», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с метлой идет по проезжей части на участке дороги, необорудованной для перехода пешеходов. После чего в него врезается черный легковой автомобиль. От удара мужчина подлетает и делает кувырок над машиной. На записи также видно, что в результате ДТП у автомобиля разбилось лобовое стекло.

По информации источника, дворник получил тяжелые травмы. Прибывшие сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего.

До этого сообщалось, что в Татарстане избили врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин избивают врача: они наносят удары в живот, голову и пинают.

Ранее москвичи учили птенцов переходить проезжую часть.

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