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«У меня отекут глаза»: Рита Дакота рассказала, от чего ей будет больно, в машине

Певица Рита Дакота показала в авто, где ей будет больно после снятия татуажа

Певица Рита Дакота рассказала о предстоящей процедуре, когда ехала в такси. Об этом она рассказала на камеру и видео опубликовала его в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Еду на процедуру, которую боюсь. Буду удалять старые стрелки татуажные, которые сделала, когда мне было 17 лет. Ошибки детства. <…> Это очень страшно. У меня отекут и опухнут глаза», --рассказала певица.

По словам Риты Дакоты, с татуажем она ходила всю жизнь. По прогнозам женщины, процедура будет очень болезненной.

До этого сообщалось, что Анна Семенович показала лицо после процедур во время поездки в автомобиле.

«Здесь синячки я замазала, потому что у меня сегодня пару встреч, поэтому я уже накрасилась», — сообщила актриса.

Семенович записала видео в автомобиле со светлым салоном. На записи она показала, что на лице есть отеки под глазом и синяки после процедуры Morpheus. В планах у актрисы — «полимолочечка» и ботокс.

Ранее звезда «Женского стендапа» показала голую часть тела в автомобиле, держась за мужчину.

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