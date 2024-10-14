УАЗ модернизировал двигатель для «буханки»

Ульяновский автомобильный завод начал оснащать автомобили семейства СГР двигателями с увеличенным показателем крутящего момента. Об этом сообщает Telegram-канал «УАЗ Сегодня». Одну из устаревших моделей СГР называют «буханкой» за характерный внешний вид.

«Мощность двигателя осталась прежней (112,2 л.с.), при этом величину крутящего момента удалось увеличить со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту. Новый двигатель соответствует экологическому классу «Евро-5» и имеет индекс ЗМЗ-409-055», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что повышение крутящего момента должно сделать эксплуатацию внедорожника удобнее, поскольку водитель сможет реже переключать передачи, особенно на груженом автомобиле.

До этого стало известно, что продажи внедорожника УАЗ «Хантер» с двигателем экологического класса «Евро-5» начнутся в ноябре 2024 года.

Минимальная стоимость «Хантера» с таким мотором составляет 1,53 млн рублей, экспедиционной версии с набором внедорожного оборудования — 1,84 млн рублей.

В исполнении «Евро-5» мощность силового агрегата составляет 112 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач китайской марки BAIC. Внедорожник оборудован подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

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