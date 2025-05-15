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В Подмосковье похищенный мужчина вывалился из авто преступников на глазах у полицейских

Baza: в Подмосковье похищенный мужчина вывалился на дорогу из авто преступников
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Telegram-канал «Baza»

В Подмосковье похищенный мужчина выпал из автомобиля преступников на глазах у полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«14 мая у дома на Большой Серпуховской в Подольске к 34-летнему Владимиру (на фото) подбежали трое неизвестных, затолкали его в «Хендэ Солярис», надели наручники и пару раз ударили по голове», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленники похитили россиянина ради пяти млн рублей. В момент поездки мужчина смог открыть дверь автомобиля и выпал на проезжую часть, в этот момент рядом с Hyundai Solaris проезжала патрульная машина. Сотрудники правоохранительных органов задержали похитителей.

Также сообщается, что преступниками оказались мигранты. В их отношении правоохранители возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Теперь нарушителям грозит до 12 лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что в Омске подросток патрулировал дороги в форме гаишника.

Ранее в Дагестане «КамАЗ» снес авто с гаишниками.

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