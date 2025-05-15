«Хотел пошутить»: в Омске подросток патрулировал дороги в форме гаишника и попал на видео

В Омске на видео попало, как подросток в форме сотрудника ДПС патрулировал дороги

В Омске подросток в форме сотрудника ДПС патрулировал дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Омская полиция».

«В Госавтоинспекцию позвонили граждане, сообщившие о том, что на улице Декабристов в районе дома № 114 на проезжей части находится несовершеннолетний в форме госавтоинспектора. Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что лжеинспектор – это 17-летний житель Полтавского района», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несовершеннолетний в форме сотрудника ДПС разговаривает с водителем.

По информации источника, нарушителем оказался студент одного из местных учреждений среднего специального образования. По словам подростка, форму он приобрел самостоятельно, чтобы «пошутить».

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов провели профилактический разговор с подростком и его матерью. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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