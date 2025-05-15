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Назван срок службы двигателя автомобиля без капремонта

Автоэксперт Моржаретто: современный двигатель авто служит 200 тысяч километров
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Двигатель автомобиля может пройти без капремонта в среднем 200 тыс. километров. Об этом автоэксперт Игорь Моржаретто заявил в интервью порталу «Татар-информ».

«Двигатель легкого автомобиля без капремонта сейчас служит 200 тыс. км. Он и дальше будет служить, но выгоднее этот автомобиль продать и купить новую машину, которая будет интереснее с точки зрения технологий, комфорта и безопасности», – сказал Моржаретто.

Он отметил, что двигатели, которые могли пройти 1 млн км, делали раньше.

До этого стало известно, что задиры (глубокие царапины) в цилиндрах моторов появляются из-за неисправности катализатора или перегрева двигателя.

Одна из причин задира в цилиндрах – разрушение катализатора. Если этот процесс уже начался, то керамические частицы катализатора затягиваются в камеру сгорания. В итоге крупицы катализатора работают как абразив, вызывая интенсивный износ.

Ранее были названы признаки загрязненной топливной системы автомобиля.

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