Названы четыре признака того, что пора чистить топливную систему автомобиля

Топливная система автомобиля со временем загрязняется. Это может привести к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и даже к поломкам. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Первый симптом загрязнения топливной системы — заметное падение мощности двигателя. Если автомобиль стал медленнее разгоняться, хуже реагировать на нажатие педали газа, это может свидетельствовать о проблемах с подачей топлива», — сказал эксперт.

Если двигатель начал работать с перебоями, причиной также может стать загрязнение топливной системы. Когда топливо поступает неравномерно, нарушается процесс сгорания в цилиндрах, что вызывает нестабильность работы мотора. Загрязненные форсунки часто становятся виновниками этого явления.

Черный дым из выхлопной трубы — еще один тревожный сигнал. Он свидетельствует о том, что в моторе не полностью сгорает топливо. Причиной этому может служить недостаточная подача кислорода из-за засоренного воздушного фильтра.

Если автомобиль отказывается запускаться, одной из возможных причин может быть засорение топливной системы. Грязь в топливном фильтре препятствует нормальному поступлению топлива в камеру сгорания и его количество оказывается недостаточным для запуска мотора.

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