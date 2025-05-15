В Волгограде Nissan улетел на Volkswagen Tiguan после жестокого кульбита и попал на видео

В Волгограде на видео попало, как трактор спровоцировал массовое ДТП с кульбитом

В Волгоградской области водитель трактора спровоцировал ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«15 мая 2025 года около восьми утра в Центральном районе на пересечении улицы Ткачева-Рокоссовского произошло ДТП с участием четырех транспортных средств: трактора «Катерпиллер» и трех легковых автомашин – «Ниссан Кашкай», «Фольксваген Тигуан», «Шкода Рапид», с последующим опрокидыванием «Ниссан», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как трактор врезается в Nissan, который подлетает, а после – начинает вращаться на проезжей части и падает на капот Volkswagen Tiguan. В этот момент трактор сталкивается со стоящим на перекрестке Skoda Rapid. На записи также заметно, что в результате столкновения у Skoda помялся капот и треснуло лобовое стекло.

По информации источника, в результате массовой аварии травмы получила 45-летняя женщина, которая в момент столкновения находилась за рулем автомобиля Nissan. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.

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