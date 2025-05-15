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В Башкирии перевернулась фура с трофейной техникой НАТО

В Башкирии на видео сняли перевернувшуюся фуру с трофейной техникой НАТО

В Башкирии фура, перевозившая трофейную технику НАТО, попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«На трассе возле деревни Искра в Иглинском районе перевернулась фура, которая везла трофейный французский БТР VAB. Колонна западной техники шла из Уфы, где <…> работала передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и Победа», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел на видео последствия ДТП. На кадрах видно, что фура вылетела с проезжей части в момент столкновения.

По предварительной информации, большегруз столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП есть пострадавшие, поскольку на место прибыли сотрудники экстренных медицинских служб.

До этого сообщалось, что в Дагестане «КамАЗ» врезался в патрульный автомобиль. Видеорегистратор большегруза снял инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль разворачивается, выезжает боком на встречную полосу движения, где в него врезается «КамАЗ».

Ранее перевернутый большегруз парализовал движение на КАД.

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