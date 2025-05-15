Названы пять способов защитить салон автомобиля от перегрева

Автомобильный эксперт Роман Солдатов в беседе с RT рассказал, как защитить салон автомобиля от перегрева летом.

«Самое простое — припарковаться в тени. Если мест нет, то у многих автомобилей есть функция удаленного охлаждения, достаточно проснуться и охладить автомобиль», — сообщил он.

Также можно подложить под лобовое стекло раскладной светоотражающий экран. Кроме того, для защиты салона от жары можно сделать тонировку. Более того, можно купить светлые чехлы на сиденья, отметил специалист.

До этого автоэксперт Максим Кадаков заявил, что если автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, вовремя пройден техосмотр, заменены жидкости и расходники, готовить его к летнему сезону нет необходимости.

По его словам, обслуживать автомобиль нужно своевременно, вне зависимости от сезона.

Ранее автоэксперт перечислил запчасти, которые стоит взять с собой в долгую поездку.