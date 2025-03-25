Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил, нужно ли готовить машину к лету

Автоэксперт Кадаков: специфической подготовки авто к лету не существует
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Если автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, вовремя пройден техосмотр, заменены жидкости и расходники, готовить его к летнему сезону нет необходимости. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

«Щетки, например, меняются по износу. Мыть автомобиль надо всегда, но после зимы можно тщательнее почистить салон, хорошенько отмыть кузов. Масло меняем, но все-таки по пробегу. В остальном я не вижу необходимости как-то специально готовить машину», — сказал Кадаков.

По его словам, обслуживать автомобиль нужно своевременно, вне зависимости от сезона.

Специалист также посоветовал не спешить с заменой зимних шин на летние, поскольку в марте и начале апреля погода может быть переменчивой. При этом не стоит бояться преждевременного износа покрышек.

Он напомнил, что в конце февраля, когда в средней полосе России стояла солнечная погода, автолюбители поспешили переобуться, однако с приходом холодов многие об этом пожалели.

Ранее автоэксперт перечислил запчасти, которые стоит взять с собой в долгую поездку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами