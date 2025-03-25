Автоэксперт объяснил, нужно ли готовить машину к лету

Если автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, вовремя пройден техосмотр, заменены жидкости и расходники, готовить его к летнему сезону нет необходимости. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

«Щетки, например, меняются по износу. Мыть автомобиль надо всегда, но после зимы можно тщательнее почистить салон, хорошенько отмыть кузов. Масло меняем, но все-таки по пробегу. В остальном я не вижу необходимости как-то специально готовить машину», — сказал Кадаков.

По его словам, обслуживать автомобиль нужно своевременно, вне зависимости от сезона.

Специалист также посоветовал не спешить с заменой зимних шин на летние, поскольку в марте и начале апреля погода может быть переменчивой. При этом не стоит бояться преждевременного износа покрышек.

Он напомнил, что в конце февраля, когда в средней полосе России стояла солнечная погода, автолюбители поспешили переобуться, однако с приходом холодов многие об этом пожалели.

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