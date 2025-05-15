В России резко выросли цены на автозапчасти

В России запчасти для автомобилей подорожали на 15%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.

«Период ожидания нужной запчасти в мае 2025 года может составлять от двух месяцев до полугода, в зависимости от типа компонента и региона поставщика. При этом сами комплектующие подорожали примерно на 15%», — сказал эксперт.

По его словам, особая нехватка ощущается с двигателями в сборке, головками блока цилиндров, агрегатами трансмиссии.

До этого президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что в России гарантийные китайские машины сложно обслуживать, и для них не хватает запчастей из-за специфики работы поставщиков из КНР.

Так, в КНР дилеры зарабатывают на продаже авто, сервис их не особо волнует, а запчасти доступны в изобилии – их поставляют множество производителей, которые кормятся вокруг автокомпаний. Внутри страны рынок запчастей хорошо развит. И эту модель они перенесли и к нам: импортеры продали машину – и все, остальное как-нибудь решится потом. Большинство китайских поставщиков пока не могут предложить ту логистику и запчасти, какие были у европейских брендов.

Ранее стало известно, сколько тратят владельцы китайских авто на их обслуживание.