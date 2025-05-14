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Стало известно, почему гарантийные китайские машины сложно обслужить

Глава РОАД Подщеколдин: поставщики запчастей из КНР не могут наладить логистику
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России гарантийные китайские машины сложно обслуживать, и для них не хватает запчастей из-за специфики работы поставщиков из КНР. Об этом сообщает «За рулем» со ссылкой на президента ассоциации РОАД Алексея Подщеколдина.

По словам эксперта, у китайцев своя специфика бизнеса: в КНР дилеры зарабатывают на продаже авто, сервис их не особо волнует, а запчасти доступны в изобилии – их поставляют множество производителей, которые кормятся вокруг автокомпаний. Внутри страны рынок запчастей хорошо развит. И эту модель они перенесли и к нам: импортеры продали машину – и все, остальное как-нибудь решится потом. Большинство китайских поставщиков пока не могут предложить ту логистику и запчасти, какие были у европейских брендов.

До этого генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова заявила, что уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым китайским автобрендам составляет 50%.

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мне пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сообщила Бояршинова.

Бояршинова при этом отметила, что важно на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития.

Ранее стало известно, сколько тратят владельцы китайских авто на их обслуживание.

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