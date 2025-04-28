Стало известно, сколько тратят владельцы китайских авто на их обслуживание

«Авто.ру»: россияне этой зимой тратили на ТО китайских авто по 21 тысяче рублей

Средние расходы на техобслуживание китайского автомобиля этой зимой составили 21 тыс. рублей, сообщает «Авто.ру».

«Медианные расходы на обслуживание китайского автомобиля этой зимой составили 21 тысячу рублей, из них 11 тысяч пришлось на стоимость запчастей. Для сравнения, медианный чек для отечественного автомобиля составил 16,3 тысячи рублей», — сообщает портал.

Исследование также показало, что более половины автовладельцев не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период. В этом году больше трети владельцев (35%) машин не старше трех лет ответили, что ни разу не занимались ремонтом, это на 15% больше, чем год назад. Число водителей, которые столкнулись с пятью и более поломками, за зиму 2024–2025 года сократилось с 3,5 до 1%.

Отмечается, что опрос 2732 владельцев китайских авто проведен во всех регионах России в апреле 2025 года.

До этого генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова заявила, что уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым китайским автобрендам составляет 50%.

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мне пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сообщила Бояршинова.

Бояршинова при этом отметила, что важно на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития.

Ранее были названы девять китайских автобрендов, которые в ближайшее время появятся в России.