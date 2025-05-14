Названы 5 минусов кросс-купе Geely Tugella

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил недостатки кросс-купе Geely Tugella с пробегом.

«Официально Geely Tugella продавали с единственным мотором – двухлитровым «турбо» с непосредственным впрыском мощностью 238 л.с. Это модификация шведского двигателя Volvo B4204T23. Шведский аналог страдает течами сальников коленвала и прокладки клапанной крышки», — сказал эксперт.

Под хромированными элементами и кронштейнами боковых зеркал на кузове часто образуется коррозия.

На отдельных машинах тормозные колодки и диски служили не более 25–30 тысяч км. Также, у Geely Tugella часто выходит из строя система контроля давления в шинах.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.