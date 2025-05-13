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В Башкирии таксист-мигрант ломился в дом своей пассажирки, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как таксист-мигрант ломился в дом женщины

В Башкирии таксист-мигрант пытался проникнуть в квартиру своей пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«После того, как машина подъехала к многоквартирному дому в Салавате, и девушка вышла, водитель сразу же покинул транспортное средство и пошел следом за ней», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина уговаривал женщину, чтобы она пустила его в квартиру, но пассажирка отказывалась.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как таксист пытается проникнуть в подъезд, толкает пассажирку в сторону и держит дверь.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области автомобиль врезался в людей около автосервиса. На кадрах видно, как синий легковой автомобиль сворачивает с проезжей части и боком врезается в грузовик. От удара транспорт отлетает в мужчин, которые ранее чинили грузовик. Два человека получили серьезные травмы. В настоящее время они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Ранее в Барнауле иномарка провалилась под землю.

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