В Подмосковье известный преступник на Infiniti снес столб и показал гениталии

В Подмосковье знаменитый карманник Понятой врезался в столб на Infiniti, а затем показал женщине гениталии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«10 мая около 22 часов он за рулем «Инфинити» сбил столб в подмосковных Медвежьих Озерах — конструкция рухнула на забор соседнего дома. Владельцы вызвали полицию», — говорится в сообщении.

По информации источника, за рулем иномарки был знаменитый карманник начала десятых Денис Понятой. По словам очевидцев, он вел себя странно: показывал гениталии, нецензурно выражался и угрожал расправой.

Также сообщается, что нарушитель стал известен, когда в начале десятых обворовывал жителей Москвы. Сотрудники правоохранительных органов пытались поймать нарушителя, но не получилось. После этого злоумышленник сбежал в Японию, где планировал украсть кошелек у местного жителя, но был пойман.

До этого сообщалось, что пожилая петербурженка на Chery спровоцировала жестокое ДТП с байкером.

Ранее в Улан-Удэ женщина бросалась под авто, пока ее не сбили.