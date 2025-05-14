Пожилая петербурженка на Chery спровоцировала жестокое ДТП с байкером и попала на видео

В Петербурге на видео попало, как байкер подлетел после тарана Chery

В Санкт-Петербурге байкер врезался в автомобиль Chery. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«28-летний байкер сильнейшим образом впечатался в бок «Черри» на пересечении Оборонной и Анисимова в Колпино», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в бок синего автомобиля. От удара байкер подлетает и приземляется на асфальт, после чего начинает трястись. На записи также видно, как к пострадавшему подходят очевидцы и водитель Chery.

По предварительной информации, 60-летняя женщина за рулем Chery не предоставила байкеру преимущество на дороге. Прибывшие на место ДТП сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.

До этого сообщалось, что в Москве мотоциклист переехал женщину, которая находилась на «зебре».

Ранее в Петербурге грузовик с тысячами тарелок парализовал движение на Дворцовом мосту.