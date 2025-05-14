«Ииииииу»: в Махачкале со стрельбой и тараном Lada отпраздновали свадьбу на видео

В Махачкале на свадьбе открыли стрельбу, устроили таран на Lada и сняли на видео

В Махачкале во время свадьбы устроили стрельбу и таран автомобилей Lada. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Махачкале два горца на своих «Ладах» возжелали занять место в начале кортежа после «Бэхи» и принялись делить его буквально насмерть. Они таранили друг друга, понтуясь на камеру. Видимо, кто-то почувствовал себя капитаном и пытался взял соперника на абордаж», — говорится в публикации.

В итоге, когда черной Priora удалось вырваться вперед, другие гости свадьбы вытащили водителя из автомобиля, начали стрелять в воздух под возгласы «ииииииу» и стали подбрасывать верх автомобилиста.

До этого в Карачаево-Черкесии участники свадебного кортежа начали таранить автомобили друг друга.

«Все началось, как обычно: водитель Toyota Camry решил отметить свадьбу пальбой в воздух. Но видимо, это был сигнал к началу всеобщего безумия, потому что дальше кортеж превратился в филиал «Форсажа» на сельской дороге», — говорилось в публикации Telegram-канала 112.

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